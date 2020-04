Etats-Unis : la Fed fera tout ce qui est en son pouvoir face au Covid-19

La Fed a fait savoir mercredi qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l'économie américaine face à la crise du coronavirus. Celle-ci "fait courir des risques considérables pour les perspectives économiques à moyen terme"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Réserve fédérale a fait savoir mercredi soir, à l'issue de sa réunion de deux jours, qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l'économie américaine face à la crise économique engendrée par la pandémie de coronavirus.

La banque centrale américaine, qui a déployé ces dernières semaines un arsenal sans précédent de mesures de soutien, a comme prévu maintenu en l'état ses taux directeurs, le taux des "fed funds" restant proche de zéro, dans une fourchette de 0% à 0,25%. Le taux restera à ce niveau jusqu'à ce que la Fed "soit convaincue que l'économie a surmonté les événements récents", a précisé l'institution dans un communiqué.

La Fed s'est engagée à utiliser "tous les outils" à sa disposition pour aider l'économie américaine à surmonter la crise économique provoquée par le Covid-19. "La Réserve fédérale est déterminée à utiliser toute la gamme de ses instruments pour soutenir l'économie américaine dans cette période difficile, afin de promouvoir ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix", a-t-elle déclaré.

Des "risques considérables à moyen terme" pour l'économie US

Toutefois, "la crise sanitaire en cours va peser lourdement sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation à court terme et fait courir des risques considérables pour les perspectives économiques à moyen terme", a prévenu la Fed dans son communiqué.

Le président de la Fed Jerome Powell est attendu à partir de 20h30 (heure française) pour une visioconférence, et devrait donner des précisions sur sa vision du calendrier de la crise actuelle...

Les mesures de restriction prises pour freiner la propagation du Covid-19 ont entraîné un quasi-gel de l'activité économique outre-Atlantique à partir du mois de mars. En 5 semaines, non moins de 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi, et le PIB s'est contracté de 4,8% en rythme annuel au 1er trimestre. Les économistes s'attendent à une baisse encore plus prononcée du PIB au 2e trimestre, mais espèrent une amélioration à partir du 3e trimestre, si les entreprises rouvrent et que les espoirs de traitement du Covid-19 se matérialisent dans les prochaines semaines.