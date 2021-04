Etats-Unis : la Fed estime être encore loin de ses objectifs (Minutes)

Le compte-rendu de la réunion de mars laisse présager que la Fed ne resserrera pas de sitôt sa politique monétaire, malgré les signes d'une reprise économique vigoureuse outre-Atlantique.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Fed est encore loin d'avoir atteint ses objectifs et il faudra attendre encore "quelque temps" avant d'observer des progrès plus importants concernant ces objectifs, à savoir le plein-emploi et une inflation moyenne de 2%.

Tel est le résumé du compte-rendu ("Minutes") de la dernière réunion de la banque centrale américaine, les 16 et 17 mars dernier, qui laisse donc présager que la Fed ne resserrera pas de sitôt sa politique monétaire, malgré les signes d'une reprise économique vigoureuse outre-Atlantique à la faveur d'une campagne vaccinale rapide contre le coronavirus.

Les marchés financiers ont peu réagi à ce rapport publié mercredi à 20h, qui ne fait que confirmer les nombreuses déclarations des dirigeants de la Fed faites ces dernières semaines.

Les Minutes indiquent que les membres de la Fed sont convenus de la persistance de fortes incertitudes liée à la pandémie, et ils ont estimé que la politique monétaire actuelle restait appropriée pour "soutenir une plus ample reprise" économique.

Un certain nombre de participants ont également souligné l'importance de communiquer bien en amont sur la réalisation de ces objectifs avant toute évolution future de l'assouplissement quantitatif (QE, quantitative easing).

7 membres de la Fed sur 18 envisagent une remontée des taux courant 2023

Le 17 mars, à l'issue de sa réunion de deux jours, la Fed avait maintenu ses taux d'intérêts directeurs à leur niveau actuel (entre 0% et 0,25%) et annoncé la poursuite au même rythme de ses achats d'actifs, soit 120 milliards de dollars par mois, afin de surmonter la crise du coronavirus.

Dans le même temps, la Fed avait revu en nette hausse sa prévision de croissance à 6,5% en 2021 aux Etats-Unis, contre 4,2% prévu en décembre, avec une inflation dépassant légèrement son objectif de 2%, à 2,2% pour le "Core PCE", la mesure préférée de la Fed pour l'inflation.

Pour autant, dans ses nouvelles projections, la Fed ne prévoyait pas de hausse du taux des "fed funds" avant la fin 2023, même si 7 des 18 responsables de la Fed s'attendaient tout de même à une remontée des taux courant 2023 (contre 11 tablant sur un statu quo), alors qu'ils n'étaient que 5 en décembre dernier. Ils sont 4 sur 18 à envisager une hausse des taux dès 2022.