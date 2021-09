Etats-Unis : la Fed envisage une hausse des taux dès 2022 !

Face à la reprise économique, la Fed se prépare désormais à relever ses taux directeurs dès 2022. Quant à une réduction du montant de son programme d'achat d'actifs, elle "pourrait bientôt être nécessaire".

(Boursier.com) — A l'issue de sa réunion de deux jours, la Réserve fédérale américaine a laissé mercredi sa politique monétaire inchangée, mais ses nouvelles projections macro-économiques ont montré qu'elle devrait procéder à une première hausse de ses taux directeurs dès 2022, et non 2023 comme attendu jusqu'ici par les marchés financiers.

La Fed a aussi noté qu'une réduction du montant de son programme d'achat d'actifs "pourrait bientôt être nécessaire", si les progrès observés vers les objectifs de la Fed se poursuivent globalement comme attendu.

Les nouvelles projections montrent que le taux des "fed funds" serait de 0,3% à la fin 2022, ce qui impliquerait une hausse des taux, et qu'il monterait ensuite à 1% fin 2023, impliquant 3 autres relèvements d'un quart de point. Neuf des 18 membres de la Fed s'attendent désormais à ce que les taux directeurs soient relevés dès 2022, soit d'un quart de point (6 membres), voire d'un demi-point (3 membres), les 9 autres estimant que le taux des fed funds restera l'an prochain au plancher, entre 0% et 0,25%.

L'inflation révisée à la hausse

La Fed a aussi relevé ses prévisions d'inflation : l'indice "core PCE" (le plus suivi par la Fed) est ainsi attendu à 3,7% en 2021, 2,3% en 2022 et 2,2% en 2023, contre respectivement 3%, 2,1% et 2,1% lors de la réunion de juin. Les prévisions de croissance du PIB ont été révisée en baisse pour 2021 à 5,9% contre 7% en juin, mais la Fed est désormais plus optimiste pour 2022 (+3,8% contre +3,3% attendu) et 2023 (+2,5% contre +2,4%).

A Wall Street, les indices boursiers ont accentué leur hausse peu après ces annonces, le DJIA, le S&P 500 et le Nasdaq gagnant respectivement 1,3%, 1,2%, et 1,2%, soit environ 3 dixièmes de point supplémentaires. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans a reculé de 2 points de base à 1,30%, et l'indice du dollar, stable avant les annonces, a cédé ensuite 0,13% à 93,08 points.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter ces décisions lors de sa traditionnelle conférence de presse prévue à partir de 20h30 (heure française).