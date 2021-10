Etats-Unis : la Fed envisage un "tapering" de 15 Mds$ par mois à partir de novembre

En réduisant de 15 Mds$ par mois ses achats d'actifs, la Fed mettrait 8 mois pour mettre fin à son programme de soutien face à la pandémie. Le "tapering" s'achèverait ainsi en juillet 2022 s'il commençait en novembre.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine a étudié une réduction de ses achats d'actifs de 15 milliards de dollars par mois, soit à partir de la mi-novembre, soit à partir de la mi-décembre, selon le rapport de la dernière réunion de la Fed, les 21 et 22 septembre dernier, publiée mercredi soir.

Selon ces "Minutes", plusieurs responsable de la banque centrale américaine se sont prononcés en faveur d'une réduction plus importante que le rythme mensuel de 15 Mds$. A Wall Street, les marchés boursiers ont un peu perdu du terrain après la publications des "Minutes", qui confirment des informations que la Réserve fédérale a déjà distillées ces dernières semaines aux marchés. Une demi-heure après les Minutes, le Dow Jones cédait 0,17% alors qu'il pointait en légère hausse auparavant, tandis que le Nasdaq progressait de 0,5% contre +0,8% auparavant.

Pour soutenir l'économie américaine face aux effets de la crise du coronavirus, la Fed achète actuellement pour 120 Mds$ par mois d'obligations d'Etat (80 Mds$) et de créances adossées à des crédits hypothécaires (40 Mds$). Si elle réduit ces achats de 15 Mds$ par mois, il lui faudra 8 mois pour cesser ce programme de soutien face à la pandémie, qui prendrait donc fin à la mi-juillet 2022 si le "tapering" commençait à la mi-novembre, ou mi-août s'il démarrait mi-décembre.

Certains membres estiment cependant qu'il faudrait accélérer ce rythme, dont James Bullard. Le président de la Fed de Saint-Louis (membre non-votant actuellement ), a ainsi déclaré à la chaîne 'CNBC' qu'il soutiendrait un début de "tapering" dès novembre et qu'il souhaiterait que le processus s'achève dès la fin du premier trimestre 2022, afin d'être en mesure de réagir aux risques potentiels concernant l'inflation l'année prochaine.

Lors de sa conférence de presse du 22 septembre le président de la Fed Jerome Powell avait estimé que le processus pourrait d'achever à la mi-2022. Par ailleurs, les nouvelles projections de la Fed estimaient que les premières hausses de taux directeurs (actuellement proches de zéro) devraient se produire courant 2022 et non en 2023 comme estimé il y a quelques mois...

La tâche des banquiers centraux est compliquée par la hausse de l'inflation, qui s'avère plus durable que prévu, et a accéléré en septembre à 5,4% sur un an aux Etats-Unis en septembre, au plus haut depuis 8 ans. La situation semble justifier une politique monétaire un peu moins accommodante, mais la Fed ne souhaite pas retirer son soutien trop vite dans un contexte de ralentissement de la reprise économique, pour cause de variant delta du Covid. La reprise du marché du travail, notamment, reste inégale aux Etats-Unis, même si les déceptions d'août et septembre sur les créations d'emplois ne devraient pas dévier la Fed de ses projets de "tapering".