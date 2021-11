Etats-Unis : la Fed entame son "tapering" mais sera patiente sur les taux

La Fed réduira son programme de rachat d'actifs de 15 milliards de dollars par mois à partir de la mi-novembre. Cependant, Jerome Powell juge toujours l'inflation "transitoire" et promet de la patience avant de relever les taux.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi soir qu'elle réduirait son programme de rachat d'actifs de 15 milliards de dollars par mois à partir de la mi-novembre, ce qui devrait lui permettre de ramener son programme à zéro à la mi-2022. Sans surprise, le principal taux directeur de la Fed a été maintenu proche de zéro, entre 0% et 0,25%, et Jerome Powell a estimé que la Fed pouvait se montrer "patiente" avant de les relever.

Ces annonces faites à l'issue d'une réunion de deux jours du comité de politique monétaire (FOMC) correspondaient aux attentes des marchés, que la Fed a préparés depuis de longues semaines à cette échéance du "tapering". Les investisseurs ont cependant été rassurés par le ton accommodant de la Fed, qui a aussi réaffirmé son jugement selon lequel l'inflation restait en grande partie "transitoire", malgré les tensions actuelles sur les chaînes d'approvisionnement.

A Wall Street, les indices se sont orientés en hausse après ces annonces : le Dow Jones (+0,29%), le S&P 500 (+0,65%) et le Nasdaq (+1,04%) ont tous trois terminé sur de nouveaux records mercredi soir. L'indice du dollar a reculé de 0,2% face à un panier de devises de référence, mais sur les marchés obligataires, les taux se sont nettement tendus, le rendement du T-Bond à 10 ans grimpant de 6 points de base à 1,60%.

La Fed sera "patiente" en matière de hausse des taux

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed Jerome Powell a indiqué que la Fed pouvait se montrer "patiente" avant de relever ses taux. "Nous pensons que nous pouvons patienter" pour relever les taux, a-t-il dit, tout en soulignant que l'institution n'hésiterait pas à les rehausser si la situation l'imposait. Les objectifs de plein emploi de la Fed (une des conditions pour relever ses taux directeurs) "pourraient être atteints pendant le second semestre 2022", a-t-il indiqué.

Concernant l'inflation (l'autre facteur qui pourrait justifier une hausse des taux), M. Powell a estimé que le calendrier de son déclin était "incertain"', mais qu'elle pourrait ralentir "à partir du 2e ou du 3e trimestre 2022". "Bien sûr, le moment (précis) est très incertain, mais nous devrions certainement voir l'inflation baisser d'ici le deuxième ou le troisième trimestre" 2022, a déclaré le patron de la Fed.

Le terme "transitoire" a-t-il ajouté, signifie qu'une fois la bouffée actuelle passée, le taux d'inflation ne sera pas durablement plus élevée.

Le rythme du "tapering" dépendra de l'évolution de l'économie

M. Powell avait indiqué dès la réunion de la Fed de septembre que le programme d'achat lié à la pandémie prendrait fin autour de la mi-2022. Ce programme lancé en 2020 pour soutenir l'économie face à la crise pandémique, consiste à acheter chaque mois 120 milliards de dollars d'obligations d'Etat (80 Mds$) et d'actifs adossées à des créances hypothécaires (MBS, 40 Mds$).

A partir de la mi-novembre, les achats d'obligations seront réduits de 10 Mds$ par mois et ceux de MBS seront réduits de 5 Mds$ par mois, a précisé mercredi la Fed. Ce rythme de 15 Mds$ est prévu pour 2 mois, novembre et décembre, et se poursuivra "probablement à ce rythme" jusqu'à l'extinction du programme, qui interviendrait alors en juin 2022. Cependant, la Fed indiqué qu'elle se laisse la possibilité d'ajuster le rythme de ses achats à la hausse comme à la baisse si des changements dans les perspectives économiques le justifiaient.

Les "Minutes" de la dernière réunion de la Fed, publiées il y a trois semaines, avaient révélé que les banquiers centraux envisageaient de réduire les achats de 15 Mds$ par mois, ce qui étalerait le "tapering" sur 8 mois.

A quand la première hausse des taux directeurs ?

Au-delà du "tapering", largement digéré par la Bourse, les investisseurs s'interrogent sur l'étape suivante, c'est-à-dire la remontée des taux directeurs (ramenés à zéro en 2020), qui n'est pour l'instant pas attendue avant la fin 2022, voire en 2023. L'évolution de l'inflation, qui s'avère plus élevée et plus durable qu'anticipé, pourrait cependant faire évoluer ces anticipations.

Les économistes sondés mardi par 'Bloomberg' sont pour l'instant partagés à 50-50 entre 2022 et 2023 pour la première hausse des taux directeurs. En revanche, les contrats à terme voient une probabilité de 71% pour un premier geste haussier dès juin 2022, selon le baromètre Fed Watch de CME Group.