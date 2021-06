Etats-Unis : la Fed en ligne de mire

Le programme économique s'étoffe ce mardi à Wall Street...

(Boursier.com) — Le programme économique s'étoffe ce mardi à Wall Street. L'indice des prix à la production du mois de mai sera ainsi communiqué à 14h30 (consensus FactSet +0,5% en comparaison du mois antérieur, +6,2% en glissement annuel ; +0,5% et +4,8% hors alimentaire et énergie).

Les ventes de détail pour le mois de mai seront également communiquées à la même heure (consensus -0,5% en comparaison du mois précédent, +0,3% hors automobile, stables hors automobile et essence).

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de juin sera lui aussi publié à 14h30 (consensus 21,5).

La production industrielle du mois de mai sera révélée à 15h15 (consensus +0,6% par rapport au mois d'avril, +0,3% pour la production manufacturière et 75% d'utilisation des capacités), avant les stocks des entreprises (16 heures, consensus -0,1% en avril) et l'indice du marché immobilier de la NAHB (consensus 83 pour le mois de juin).

Demain mercredi, les opérateurs suivront notamment les mises en chantier et permis de construire du mois de mai, les prix à l'import et à l'export, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, tandis que la Fed terminera sa réunion de politique monétaire.

Le grand rendez-vous de la semaine sera donc pour demain soir, avec le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale commence à évoquer un peu plus clairement un tapering graduel (réduction des achats d'actifs obligataires), mais une annonce claire et officielle ne devrait intervenir au mieux qu'à la fin de l'été, en vue d'une mise en application en début d'année prochaine. La Fed devrait aussi confirmer sa vision selon laquelle l'inflation, désormais au plus haut de 13 ans aux USA, ne serait que temporaire. Bien évidemment, la Fed devrait opter pour un statu quo monétaire.

Parmi les statistiques marquantes publiées dans le monde ce matin, l'indice allemand des prix à la consommation du mois de mai n'a pas surpris (+0,5% en comparaison du mois antérieur et +2,5% en glissement annuel ; +0,3% et +2,4% en données harmonisées). En France, le CPI est lui aussi ressorti conforme au consensus (+0,3% en mai en comparaison du mois antérieur, +1,4% en glissement annuel, +0,34% et +1,8% en données harmonisées). Les chiffres italiens de l'inflation sont aussi ressortis 'en ligne'. Le taux de chômage britannique n'a pas non plus surpris à 4,7%.