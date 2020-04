Etats-Unis : la Fed dresse un sombre tableau de l'économie US (Livre Beige)

La pandémie de coronavirus a entraîné une "forte et brutale contraction de l'activité économique dans toutes les grandes régions des Etats-Unis", selon la Fed. Le chômage augmente et les prix sont en baisse.

(Boursier.com) — Les mesures de restriction prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont entraîné une "forte et brutale contraction de l'activité économique dans toutes les grandes régions des Etats-Unis", a indiqué la Réserve fédérale dans son dernier Livre Beige publié mercredi soir.

Ce document, qui se base sur des enquêtes auprès des responsables d'entreprises des 12 grandes régions économiques des Etats-Unis, souligne que les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie ainsi que les détaillants (hors produits essentiels comme l'alimentation) ont été les plus fortement affectés.

Mais même les secteurs qui connaissent une forte demande (alimentation, équipements médicaux) ont du mal à faire face à des problèmes de retards et à de perturbations de leurs chaînes d'approvisionnement. D'autres secteurs industriels comme l'automobile sont presque à l'arrêt, tandis que le secteur de l'énergie souffre de prix bas et a réduit ses investissements comme sa production.

Le pire semble à venir pour l'économie

En outre, "la plupart" des entreprises interrogées "s'attendent à une détérioration des conditions au cours des prochains mois", a ajouté la Banque centrale américaine dans ce rapport, rédigé à partir de données recueillies avant le 6 avril.

Les prix sont généralement orientés à la baisse, à l'exception de hausses significatives dans des services essentiels comme le fret, certaines denrées agricoles et certains biens de consommation.

Bien qu'un certain nombre d'employeurs ont évoqué leur intention de réembaucher leurs salariés dès que leur activité reprendra, la tendance actuelle reste à la poursuite des suppressions d'emplois, relève la Fed.

Vers la plus forte récession depuis les années 1930

Afin de limiter les effets de la crise du Covid-19 sur l'économie américaine, la Réserve fédérale a ramené ses taux directeurs à zéro et a lancé une série de programmes de rachats d'actifs afin de fournir des liquidités de façon quasi-illimitée aux marchés financiers et aux entreprises américaines. De son côté, l'Etat fédéral a adopté un plan de soutien de 2.200 milliards de dollars pour faire face à la crise sanitaire et pour aider les entreprises et les citoyens américains frappés par le chômage.

Les économistes s'attendent à une récession en 2020 aux Etats-Unis, accompagnée d'un taux de chômage supérieur à 15%, suivie d'une reprise en 2021 si l'épidémie de coronavirus est maîtrisée. Le chômage a déjà explosé aux Etats-Unis, avec 16,7 millions de nouveaux demandeurs d'allocations en trois semaines.

Dans ses dernières prévisions publiées mardi, le FMI a dit anticiper un recul de 3% du PIB mondial en 2020, la pire récession depuis les années 1930. Pour les Etats-Unis, le Fonds monétaire international table sur une baisse de 5,9% du PIB en 2020, avant un rebond de 4,7% en 2021.

La prochaine réunion monétaire de la Fed est prévue les 28 et 29 avril.