Etats-Unis : la croissance revue en nette baisse au deuxième trimestre !

(Boursier.com) — La croissance américaine est revue en baisse au deuxième trimestre. Selon la seconde estimation du gouvernement, le PIB a progressé de 2,1% sur la période, contre une hausse de 2,4% annoncée précédemment, et après une progression de 2% au premier trimestre. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté au rythme de 2%, contre +2,2% estimé précédemment, et +4,1% au cours des trois mois précédents. L'indice des prix 'core' ressort pour sa part à 3,7% (vs 3,8% initialement estimé) après +4,9% au premier trimestre.

A noter par ailleurs que la balance du commerce international de biens pour le mois de juillet est ressortie déficitaire de 91,18 milliards de dollars contre 90 milliards de consensus et 88,8 Mds$ au mois de juin.