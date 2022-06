Etats-Unis : la croissance ralentit, mais...

Des augmentations de prix encore "fortes ou robustes" sont constatées dans la plupart des régions des Etats-Unis, et les employeurs ont du mal à recruter, selon ce rapport qui servira de base à la réunion des 14 et 15 juin de la Fed.

(Boursier.com) — Publié mercredi soir, le dernier Livre Beige de la Fed, résumé des conditions économiques par régions à l'approche de la prochaine réunion de politique monétaire prévue les 14 et 15 juin, a signalé que la croissance économique américaine avait légèrement ralenti en mai, à un rythme "léger à modéré", mais que malgré cela, les tensions sont restées fortes sur l'emploi et les chaînes d'approvisionnement.

"Dans la majorité des districts, les entreprises ont enregistré une forte croissance des salaires", a souligne la banque centrale américaine dans cette enquête réalisée fin avril et début mai auprès d'entreprises. La modération attendue devrait se faire désirer, puisque "les entreprises de tout le pays s'attendent généralement à ce que les salaires augmentent encore au cours de la prochaine année", a précisé la Fed.

Pénurie de main d'oeuvre et problèmes de "supply chain"

L'inflation a été citée comme un grand problème par les acteurs économiques interviewés par cette synthèse des enquêtes des 12 Fed régionales. Des augmentations de prix encore "fortes ou robustes" sont ainsi constatées dans la plupart des régions. "Cependant, trois districts ont observé que les augmentations de prix de leurs propres biens ou services s'étaient quelque peu modérées", a précisé la Fed.

Les entreprises interrogées pour cette enquête ont cité la pénurie de main d'oeuvre "comme leur principale difficulté, suivie par les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement", a relevé le Livre Beige.

Ralentissement dans le commerce et l'immobilier

A noter que les responsables d'entreprises dans 3 des 12 districts de la Fed, dont ceux de Boston et Philadelphie, ont fait part de leur inquiétude face à une possible récession à venir, alors qu'aucun d'entre eux n'avait signalé ces craintes lors de la précédente enquête menée fin mars-début avril.

Par secteurs, les entreprises de vente au détail ont fait état d'un ralentissement de leur activité, leurs clients étant affectés par les prix très élevés. Dans le secteur immobilier, où le demande et les prix avaient atteint des records suite à la pandémie de Covid, la situation est aussi en train de s'inverser. Les acheteurs sont pénalisés par l'inflation, mais aussi par la hausse des taux des crédits immobiliers, provoquée par la politique monétaire moins accommodante de la Fed.

Vers trois tours de vis d'un demi-point en juin, juillet et septembre ?

Ce rapport, qui servira de base à la réunion de juin, ne fait que renforcer les attentes des marchés en matière de hausses de taux directeurs de la Fed. Les marchés à terme projettent désormais trois, et non deux, hausses d'un demi-point, en juin et juillet, mais également en septembre, avant d'envisager une pause ou un ralentissement par la Fed... Après une hausse d'un quart de point en mars et d'un demi-point en avril, le taux des "fed funds" est actuellement situé entre 0,75% et 1%.

De nombreux responsables de la Fed, à commencer par son président Jerome Powell, ne cachent pas leur intention de poursuivre cette remontée par paliers d'un demi-point jusqu'à ce que l'inflation (8,3% en avril) montre des signes clairs de ralentissement.