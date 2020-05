Etats-Unis : la consommation s'effondre !

La chute de la consommation américaine au mois d'avril est impressionnante...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La chute de la consommation américaine au mois d'avril est impressionnante. Ainsi, les ventes de détail d'avril ont décroché de 16,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -11,2% et une correction révisée à -8,3% sur le mois antérieur. Hors automobile cette fois, les ventes de détail se sont écroulées de 17,2% par rapport au mois de mars, contre -8,6% de consensus et -4% pour la lecture révisée du mois précédent. Hors automobile et essence, pour finir, la consommation américaine a trébuché de 16,2% en avril, contre -7,6% de consensus.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mai, qui vient lui aussi d'être publié, est ressorti négatif de 48,5 points, contre -65 de consensus et -78 un mois plus tôt. Il traduit une nette contraction de l'activité, mais dépasse les attentes de marché.