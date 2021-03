Etats-Unis : la consommation retombe

Etats-Unis : la consommation retombe









D'après le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les ventes de détail pour le mois de février 2021 ont reculé de... 3% en comparaison du mois antérieur, contre -0,5% de consensus de marché. Néanmoins, la croissance au mois de janvier a été révisée à 7,6%, contre 5,3% auparavant évalué. Hors automobile, ces ventes sont ressorties en déclin de 2,7%, contre un consensus de -0,1% et une lecture révisée à +8,3% pour le mois précédent. Enfin, hors automobile et essence, la consommation américaine a corrigé de 3,3% en février, contre -0,9% de consensus et +8,5% en janvier.

Les prix à l'import et à l'export de février viennent aussi d'être publiés outre-Atlantique. L'indice des prix à l'import a progressé de 1,3% par rapport à janvier, contre +1% de consensus. Les prix à l'export se sont appréciés de 1,6%, contre un consensus de 1%. En glissement annuel, les prix à l'import ressortent en augmentation de 3% et les prix à l'export de 5,2%.