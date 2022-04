Etats-Unis : la consommation résiste !

Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de mars 2022 ont plutôt bien résisté, en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur,...

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de mars 2022 ont plutôt bien résisté, en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre 0,6% de consensus et 0,8% pour la lecture révisée du mois précédent. Hors automobile cette fois, les ventes se sont appréciées de 1,1%, contre 1% de consensus et 0,6% un mois avant. Hors automobile et essence, la consommation américaine a progressé de 0,2%, contre -0,1% de consensus et -0,1% un mois plus tôt.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 9 avril, qui viennent aussi d'être publiées, se sont établies au nombre de 185.000, contre 175.000 de consensus de marché.

Les prix à l'import du mois de mars ont augmenté plus que prévu, de 2,6% par rapport au mois antérieur, alors que les prix à l'export ont flambé de 4,5%, près de deux fois plus que prévu en comparaison du mois de février.