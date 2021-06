Etats-Unis : la consommation flanche

Les ventes américaines de détail ont déçu au mois de mai ...

(Boursier.com) — Les ventes américaines de détail ont déçu au mois de mai, en retrait de 1,3% en comparaison du mois antérieur contre -0,5% de consensus de marché et +0,9% pour la lecture révisée du mois antérieur. Notons tout de même que les ventes du mois d'avril avaient été initialement estimées stables. Hors automobile, les ventes de détail de mai ont baissé de 0,7%, contre +0,3% de consensus, et après une performance stable en avril. Hors automobile et essence, les ventes ont régressé de 0,8%, contre un consensus stable et +0,1% pour la lecture révisée d'avril.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, qui vient également d'être révélé, est ressorti à 17,4 pour le mois de juin contre 22 de consensus.

L'indice des prix à la production du mois de mai a grimpé de 0,8% en comparaison du mois précédent, contre 0,5% de consensus (+6,6% en glissement annuel). Hors alimentation et énergie, il augmente de 0,7% contre 0,5% de consensus (+4,8% en comparaison de l'an dernier).