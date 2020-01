Etats-Unis : la consommation américaine tient bon

Les chiffres de la consommation américaine pour le mois de décembre 2019 sont ressortis assez solides dans l'ensemble...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres de la consommation américaine pour le mois de décembre 2019 sont ressortis assez solides dans l'ensemble. Ainsi, les ventes de détail du mois de décembre ont grimpé de 0,7% hors automobile et en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus de place et une lecture stable sur le mois de novembre. Hors automobile et essence, ces ventes de détail ont progressé de 0,5% contre +0,4% de consensus, alors qu'elles avaient reculé de 0,2% un mois plus tôt. Les ventes de détail comprenant automobile et essence ont augmenté toutefois un peu moins que prévu, progressant de 0,3% en décembre 2019 contre +0,4% de consensus, après une hausse révisée à 0,3% pour le mois de novembre.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier 2020 a pour sa part atteint un niveau particulièrement robuste de +17, contre +3 de consensus et +0,3 pour le mois antérieur. Il signale une très forte accélération de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 11 janvier 2020 sont ressorties au nombre de 204.000, contre 215.000 de consensus et 214.000 une semaine auparavant.

Enfin, les prix à l'import du mois de décembre 2019 se sont affichés en hausse de 0,3% par rapport au mois antérieur, en ligne avec le consensus de marché (-0,2% pour les prix à l'export).