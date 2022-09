Etats-Unis : la consommation américaine souffre

Les opérateurs prennent connaissance ce jeudi d'une batterie d'indicateurs économiques américains...

(Boursier.com) — Les opérateurs prennent connaissance ce jeudi d'une batterie d'indicateurs économiques américains. Les ventes de détail aux USA pour le mois d'août ont augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus stable, et après un déclin de 0,4% un mois avant. Hors automobile, cependant, la consommation américaine flanche, avec des ventes de détail en baisse de 0,3%, contre +0,1% de consensus. Hors automobile et essence, ces ventes de détail augmentent de 0,3%, contre 0,6% de consensus et 0,3% un mois plus tôt.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de septembre est ressorti à -1,5 contre -15 de consensus. L'indicateur de la Fed de Philadelphie a sombré dans le rouge à -9,9, contre +3 de consensus.

Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 10 septembre sont ressorties au nombre de 213.000, contre 225.000 de consensus.

Les prix à l'import du mois d'août ont décliné de 1% en comparaison du mois antérieur, contre -1,2% de consensus de marché. Les prix à l'export ont reculé de 1,6% contre -0,7% de consensus de place.