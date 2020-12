Etats-Unis : la consommation américaine flanche en novembre

Etats-Unis : la consommation américaine flanche en novembre









Les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de novembre 2020 sont ressorties en retrait de 1,1%...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de novembre 2020 sont ressorties en retrait de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -0,3% et après un repli de -0,1% pour la lecture révisée d'octobre. Hors automobile cette fois, les ventes de détail ont baissé de 0,9% en novembre, contre +0,1% de consensus et -0,1% en octobre. Hors automobile et essence, enfin, la consommation américaine régresse de 0,8% en novembre, alors que le consensus se situait à +0,2%.