Etats-Unis : la Chambre approuve le plan bipartisan d'infrastructures

(Boursier.com) — La Chambre américaine des Représentants a adopté une législation bipartite sur les infrastructures d'environ 1.000 milliards de dollars, après que 13 républicains se sont joints aux démocrates pour faire passer le projet de loi au-delà de la résistance des réfractaires progressistes. Ce package, approuvé à la Chambre par 228 voix contre 206, devrait, une fois signé par Biden, avoir un impact légèrement positif sur la croissance américaine, sans exacerber les pressions inflationnistes.

Cependant, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a retardé le projet de loi sur les dépenses sociales et le climat, de 1.750 milliard de dollars, après que les démocrates centristes ont demandé que le budget du CBO corresponde aux estimations de la Maison Blanche. L'un des modérés, Rep Gottheimer, a déclaré à CNN qu'il s'attendait à ce que les chiffres correspondent à ceux du CBO pour fournir plus de données dans les 7 à 10 prochains jours. Un vote sur ce projet de loi est attendu au plus tard dans la semaine du 15 novembre. La législation sur les dépenses sociales est encore susceptible de faire face à des changements au Sénat, le sénateur Joe Manchin s'opposant à l'inclusion d'une mesure de congé payé. Le langage du projet de loi sur l'immigration pourrait également aller à l'encontre des règles du Sénat sur la réconciliation. Le processus pourrait finalement prendre des semaines et potentiellement entrer en conflit avec l'échéance du 3 décembre pour financer le gouvernement et négocier l'augmentation du plafond de la dette.