Etats-Unis : la blacklist chinoise s'allonge

(Boursier.com) — Les États-Unis ont inscrit mercredi une douzaine d'entreprises chinoises supplémentaires sur leur liste noire commerciale pour raisons de sécurité nationale et de politique étrangère, rapporte Reuters, citant dans certains cas leur aide au développement des efforts de calcul quantique de l'armée chinoise. Plusieurs entités et individus de Chine et du Pakistan auraient été ajoutés à la liste des entités du département du Commerce pour avoir contribué aux activités nucléaires ou au programme de missiles balistiques du Pakistan. Au total, 27 nouvelles entités ont été ajoutées à la liste en provenance de Chine, du Japon, du Pakistan et de Singapour.

Hangzhou Zhongke Microelectronics, Hunan Goke Microelectronics, New H3C Semiconductor Technologies, Xi'an Aerospace Huaxun Technology et Yunchip Microelectronics ont été placés sur la liste des entités pour leur "soutien à la modernisation militaire de l'Armée populaire de libération". Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale, QuantumCTek et Shanghai QuantumCTeck ont ??été ajoutés pour "l'acquisition et la tentative d'acquisition d'articles d'origine américaine à l'appui d'applications militaires". Les fournisseurs des entreprises figurant sur la liste des entités devront demander une licence avant de pouvoir leur vendre, ce qui sera probablement refusé.