Etats-Unis : l'inflation (transitoire ?) accélère fortement !

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la consommation pour le mois d'octobre 2021 a grimpé de 0,9% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu, puisque le consensus était de +0,5%. En glissement annuel, ce CPI américain grimpe de 6,2%. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis progresse de 0,6% par rapport au mois précédent (consensus 0,4%) et de 4,6% en glissement annuel. Il s'agit donc d'une mauvaise surprise pour les marchés, puisque cette poussée de l'inflation, qui persiste, devrait inciter la Fed à durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire.