Etats-Unis : l'inflation reste à très haut niveau !

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août, publiés ce mardi, ne sont guère rassurants...

(Boursier.com) — Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août, publiés ce mardi, ne sont guère rassurants. Ainsi, l'indice américain des prix à la consommation du mois d'août 2022 a augmenté de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 8,3% en glissement annuel, contre des consensus respectifs de -0,1% et +8,1%. Hors alimentaire et énergie, le constat est même assez alarmant, dans la mesure où l'indice des prix à la consommation grimpe de 0,6% par rapport au mois antérieur, deux fois plus vite que prévu. Le CPI hors alimentaire et énergie progresse de 6,3% par rapport à l'année antérieure, contre 6,1% de consensus de marché et 5,9% un mois avant.