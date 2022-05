Etats-Unis : l'inflation ralentit très légèrement

Les chiffres américains de l'inflation étaient très fébrilement attendus ce mercredi, après un pic de plus de 40 ans en mars à 8,5% en glissement...

(Boursier.com) — Les chiffres américains de l'inflation étaient très fébrilement attendus ce mercredi, après un pic de plus de 40 ans en mars à 8,5% en glissement annuel. Les chiffres du jour n'offrent pas de grand réconfort, avec une inflation annoncée à 8,3% en avril, par rapport à l'an dernier, à comparer à un consensus de 8,1%. Hors alimentaire et énergie, l'inflation s'établit à 6,2% en avril, en glissement annuel, contre 6% de consensus de marché. Le CPI progresse de 0,3% en avril par rapport au mois antérieur, niveau proche du consensus, et de 0,6% hors alimentaire et énergie, niveau supérieur aux attentes. Ces chiffres devraient donc inciter la Fed à maintenir ou accentuer la pression en remontant ses taux à un rythme soutenu.