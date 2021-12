Etats-Unis : l'inflation "core PCE" au plus haut depuis 1982 !

Le "core PCE" a bondi de 4,7% en novembre, contre 4,2% en octobre aux Etats-Unis. De quoi conforter la Fed dans sa politique plus "faucon" annoncée le 15 décembre.

(Boursier.com) — En pleine saison des fêtes de fin d'année, propices aux dépenses en tout genre, les autorités américaines ont publié jeudi les revenus et dépenses personnels des ménages américains en novembre, ainsi que l'indice d'inflation "core PCE", très attendu dans la mesure où il s'agit de l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale américaine pour mesure la hausse des prix.

Or, cet indicateur "core PCE" a bondi de 4,7% en novembre sur un an, contre 4,2% en octobre, et pointe désormais au plus haut depuis 1982. Les économistes s'attendaient à une hausse un peu moins forte, de 4,5%. Par rapport au mois d'octobre, le "core PCE" a augmenté de 0,5%, contre +0,4% attendu.

Cependant, cette nouvelle poussée des prix n'a pas paniqué les investisseurs à Wall Street, où les indices boursiers ont progressé pour la 3e séance, jeudi, le S&P 500 évoluant même à de nouveaux records.

Les marchés semblent avoir désormais intégré le fait que l'inflation sera plus durable et élevée que prévu, pour cause de pandémie de Covid, ce qui a amené la Réserve fédérale à annoncer le 15 décembre des mesures de réduction de son soutien aux marchés et à projeter une remontée des taux directeurs courant 2022, afin de juguler l'inflation et la ramener vers son objectif de long terme de 2% par an.

Publiés en même temps que l'inflation "core PCE", les revenus personnels des ménages américains pour le mois de novembre se sont appréciés de 0,4% par rapport au mois antérieur, contre 0,5% de consensus. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté comme attendu de 0,6% par rapport au mois précédent.