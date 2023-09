Etats-Unis : l'inflation "core" est plus élevée que prévu

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août ressortent quelque peu décevants ce jour...

(Boursier.com) — Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août ressortent quelque peu décevants ce jour. En effet, l'indice des prix à la consommation hors alimentaire et énergie a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus et 0,2% un mois avant. Sur un an, l'inflation ajustée est donc de 4,3% hors éléments volatils, contre 4,7% un mois plus tôt et 4,3% de consensus de place. L'inflation globale s'affiche à 3,7%, contre 3,2% un mois plus tôt et 3,6% de consensus. La hausse des prix à la consommation d'un mois sur l'autre se situe à 0,6%, proche des attentes des économistes, contre 0,2% un mois auparavant.