Etats-Unis : l'inflation continue de ralentir

L'indice des prix à la consommation pour le mois de juin s'est établi en hausse de 0,2% en comparaison du mois antérieur et de 3% sur un an

(Boursier.com) — L 'embellie se confirme sur le front de l'inflation aux Etats-Unis... L'indice des prix à la consommation pour le mois de juin s'est établi en hausse de 0,2% en comparaison du mois antérieur et de 3% sur un an, alors que le consensus était de +0,3% d'un mois sur l'autre et de 3,1% sur un an.

L'IPC 'core' (hors alimentation et énergie) a augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur et de 4,8% en glissement annuel. Le consensus l'anticipait en croissance de 5% sur un an après +5,3% en mai.