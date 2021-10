Etats-Unis : l'inflation au plus haut depuis 2008

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois de septembre 2021 sont ressortis supérieurs aux attentes...

(Boursier.com) — Les chiffres américains de l'inflation pour le mois de septembre 2021 sont ressortis supérieurs aux attentes. Le CPI a progressé de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre 0,3% de consensus. Il grimpe de 5,4% sur un an, contre 5,3% de consensus et 5,3% un mois avant. Loin de se calmer, cette inflation "transitoire" accélère donc un peu plus en septembre. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,2% par rapport au mois précédent et de 4% sur un an, en ligne avec les estimations des économistes de la place.

L'inflation US, à 5,4% en septembre, reste donc au plus haut niveau depuis 2008, ce qui devrait compliquer encore la tâche de la Fed.