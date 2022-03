Etats-Unis : l'inflation au plus haut depuis 1982 !

(Boursier.com) — D 'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, l'inflation américaine a atteint un niveau de 7,9%, au plus haut depuis janvier 1982, avant même les répercussions de la crise russo-ukrainienne ! L'indice des prix à la consommation du mois de février 2022 a donc progressé de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre 0,7% de consensus et 0,6% rapporté un mois avant. En comparaison de l'an dernier, le CPI grimpe de 7,9%, en ligne avec les anticipations de marché.

Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation a augmenté, comme attendu, de 0,5% par rapport au mois de janvier et de 6,4% sur un an.