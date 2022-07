Etats-Unis : l'inflation accélère encore

Les marchés attendaient très fébrilement les chiffres américains de l'inflation pour le mois de juin...

(Boursier.com) — Les marchés attendaient avec impatience les chiffres américains de l'inflation pour le mois de mai. L'indice des prix à la consommation a grimpé de 1% en comparaison du mois antérieur contre 1,1% de consensus, portant l'inflation américaine à 9,1% sur un an contre 8,8% de consensus et 8,6% en mai. Il s'agit d'un nouveau plus haut de 40 ans...

Hors alimentaire et énergie, l'indice des prix à la consommation a grimpé de 0,7% par rapport au mois précédent, contre 0,6% de consensus. La hausse hors alimentaire et énergie sur un an atteint 5,9%, contre 5,7% de consensus et 6% un mois avant.