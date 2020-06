Etats-Unis : l'indice du marché immobilier remonte en flèche

(Boursier.com) — L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) pour le mois de juin 2020 est ressorti en très forte progression à 58, contre un consensus de seulement 44 et un niveau de 37 un mois plus tôt.

Les stocks des entreprises américaines pour le mois d'avril 2020, qui viennent également d'être publiés, ont reculé de 1,3% en comparaison du mois antérieur, contre -0,5% de consensus et -0,2% un mois auparavant.