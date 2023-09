Etats-Unis : l'indice du marché immobilier plonge !

L'indice du marché immobilier américain mesuré par la NAHB (National Association of Home Builders) s'est écroulé à 45 au mois de septembre...

(Boursier.com) — L 'indice du marché immobilier américain mesuré par la NAHB (National Association of Home Builders) et Wells Fargo s'est écroulé à 45 au mois de septembre, à comparer à un consensus de 50 mesuré par FactSet ou Bloomberg, et à un niveau de 50 au mois d'août. En août justement, cet indicateur avait déjà décroché de 6 points, de manière "inattendue". L'indice ressort désormais au plus bas depuis le mois d'avril, alors que les taux 'mortgage' élevés continuent d'affecter la confiance des constructeurs. La faiblesse est perceptible dans toutes les régions. Les indicateurs des ventes présentes, futures et du trafic ont tous corrigé.