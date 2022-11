Etats-Unis : l'indice du marché immobilier corrige encore

La grosse déprime du marché immobilier américain se confirme...

(Boursier.com) — La grosse déprime du marché immobilier américain se confirme. L'indice du marché immobilier US de la NAHB pour le mois de novembre s'est établi à 33, contre un consensus de 36 et un niveau de 38 un mois plus tôt. Cela confirme donc la spirale baissière actuelle, sur fond de remontée des taux.