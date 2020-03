Etats-Unis : l'indice de confiance du Michigan plonge en mars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan est tombé sur un plus bas de trois ans à mars, à 89,1, contre un consensus de place de 90 et un niveau de 100,1 au mois précédent. Il s'agit de la plus forte baisse depuis octobre 2008. La composante des anticipations chute de 92,1 à 79,7 alors que l'indice des conditions actuelles recule de 114,8 à 103,7. Les anticipations d'inflation reculent à 2,2% pour l'année à venir, contre 2,4% en février.

"Les perspectives de l'économie nationale pour l'année à venir ont changé de manière spectaculaire en mars, la majorité s'attendant maintenant à des temps difficiles sur le plan financier dans tout le pays", peut-on lire dans le rapport.