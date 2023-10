Etats-Unis : l'emploi privé américain faiblit, grande nouvelle ?

Les investisseurs, qui sanctionnaient hier durement des chiffres de l'emploi trop solides pour le mois d'août, ne réagissent pas vraiment pour l'heure...

(Boursier.com) — Les investisseurs, qui sanctionnaient hier durement des chiffres de l'emploi trop solides pour le mois d'août, ne réagissent pas vraiment pour l'heure à l'annonce de chiffres quant à eux très inférieurs aux attentes de l'emploi privé pour le mois de septembre. Selon le rapport d'ADP publié ce jour, les créations de postes dans le privé au mois de septembre se sont établies à seulement 89.000, contre 150.000 de consensus Bloomberg et 140.000 de consensus FactSet. Un mois plus tôt, ces créations se chiffraient à 180.000.

Septembre a montré le rythme de croissance le plus lent depuis janvier 2021, lorsque les employeurs privés avaient supprimé des emplois. "Les grands établissements ont été à l'origine du ralentissement, perdant 83.000 emplois et anéantissant les gains réalisés en août", détaille ADP. "Nous constatons une baisse croissante de l'emploi ce mois-ci. De plus, nous constatons une baisse constante des salaires au cours des 12 derniers mois", ajoute Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Dans le détail en septembre, les entreprises de 1 à 19 personnes ont créé 67.000 postes, celles de 20 à 49 personnes ont généré 28.000 postes, celles de 50 à 249 personnes ont créé 55.000 emplois, et celles de 250 à 499 salariés ont créé 17.000 postes. Cependant, les entreprises de plus de 500 salariés ont détruit en revanche 83.000 postes.

Par industries et activités, les plus fortes créations concernent le segment loisirs et hospitalité (+92.000), suivi par les activités financières (+17.000) et la construction (+16.000). Le secteur manufacturier a quant à lui détruit 12.000 emplois en septembre, le segment commerce, transport et utilities a supprimé 13.000 postes, et les services professionnels et d'entreprise ont détruit 32.000 emplois.