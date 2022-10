Etats-Unis : l'Empire State s'effondre, bonne nouvelle ?

L'indice manufacturier régional Empire State de la Fed de New York pour le mois d'octobre 2022 s'est établi à -9,1...

(Boursier.com) — L 'indice manufacturier régional Empire State de la Fed de New York pour le mois d'octobre 2022 s'est établi à -9,1, à comparer à un consensus FactSet de -3 et un niveau de -1,5 un mois auparavant. L'indice s'enfonce donc très nettement dans le rouge, signalant une forte contraction de l'activité manufacturière dans cette région. Du point de vue des marchés boursiers, il ne s'agit pas forcément d'une mauvaise nouvelle, bien au contraire, récession rimant désormais avec recul de l'inflation et moindres durcissements monétaires de la Fed.