Etats-Unis : l'économie s'est effondrée de 31,4% au second trimestre

(Boursier.com) — La lecture finale du PIB américain (dernière des trois estimations) pour le second trimestre 2020 fait ressortir un effondrement sur un rythme annualisé de 31,4% de l'économie aux États-Unis, contre un consensus de -31,7% et une chute de 31,7% également pour la précédente estimation. Les dépenses personnelles de consommation ont trébuché de 33,2%, contre -34,1% de consensus et -34,1% pour la précédente lecture. L'indice final des prix a régressé au rythme de -1,8%, contre -2% de consensus et -2% également pour l'évaluation antérieure.