Etats-Unis : l'autre rendez-vous avec l'inflation

Les opérateurs auront de nouveau rendez-vous avec l'inflation cette semaine à Wall Street ...

(Boursier.com) — Les opérateurs auront de nouveau rendez-vous avec l'inflation cette semaine à Wall Street. L'indice américain des prix à la production du mois de décembre sera communiqué mercredi à 14h30 (consensus -0,1% en comparaison du mois antérieur, soit 6,8% en glissement annuel contre 7,4% un mois avant ; +0,1% hors alimentaire et énergie en comparaison du mois antérieur soit +5,6% sur un an). Il s'agira donc d'un nouveau test notable, alors que l'indice des prix à la consommation publié plus tôt ce mois a quant à lui rassuré, confirmant une décrue progressive de l'inflation américaine après un durcissement monétaire accéléré de la Fed.

Rappelons que Wall Street est donc fermé ce jour pour le 'Martin Luther King Jr. Day'. Demain mardi, les investisseurs surveilleront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York. Mercredi, outre l'indice des prix à la production, les marchés seront attentifs aux chiffres des ventes US de détail, de la production industrielle, des stocks des entreprises, du marché immobilier, ainsi qu'au Livre Beige économique de la Fed. Jeudi, les investisseurs suivront les mises en chantier et permis de construire de logements, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Enfin, les reventes de logements existants seront dévoilées vendredi.