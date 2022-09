Etats-Unis : l'activité américaine résiste !

L'indice PMI composite préliminaire américain du mois de septembre est ressorti à 49,3, contre 47,6 de consensus FactSet...

(Boursier.com) — L 'indice PMI composite préliminaire américain du mois de septembre est ressorti à 49,3, contre 47,6 de consensus FactSet et 44,6 un mois avant. Ainsi, Cet indicateur d'activité dépasse les attentes et s'affiche à un niveau proche de la zone d'équilibre des 50. L'indicateur manufacturier préliminaire de septembre est même en territoire d'expansion, à 51,8 contre 51,2 de consensus, à comparer à un niveau de 51,5 en août. L'indicateur des services résiste à 49,2 en lecture flash, contre 45 de consensus et 43,7 un mois plus tôt.