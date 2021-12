Etats-Unis : l'accélération du "tapering" de la Fed se précise

Quatre membres de la Fed ont fait écho depuis mardi à leur président Jerome Powell, qui ne juge désormais plus l'inflation transitoire. Le "tapering" devrait être accéléré pour s'achever avant la mi-2022.

(Boursier.com) — Trois nouveaux responsables de la Réserve fédérale, Raphael Bostic (Fed d'Atlanta), Randal Quarles (gouverneur) et Mary Daly (Fed de San Francisco) se sont prononcés jeudi en faveur d'une accélération de la réduction du programme d'achat d'actifs de la Réserve fédérale ("tapering") afin de faire face à l'inflation, qui se présente plus durable que prévu.

Ils ont estimé que le programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois, qui a commencé à être réduit en novembre au rythme de 15 Mds$ par mois, devait être accéléré afin de s'achever avant juin. Mercredi soir, la patronne de la Fed de Cleveland Loretta Mester s'est aussi prononcé pour un "tapering" achevé avant juin, dans un entretien avec Bloomberg.

Les banquiers font écho au président de la Fed, Jerome Powell, qui a changé de ton sur l'inflation, mardi, pour se montrer désormais plus "faucon". Lors d'une audition par une commission du Sénat américain, il a reconnu que l'inflation ne pouvait plus être qualifiée de "transitoire". "C'est probablement le bon moment pour retirer ce mot" a-t-il affirmé, en ajoutant que l'accélération du "tapering" serait au menu de la réunion de la Fed des 14 et 15 décembre. Mercredi, Powell a précisé devant une commission de la chambre des représentants que la Fed devait se préparer à tous les scénarios possibles, y compris au fait que "l'inflation pourrait ne pas ralentir au second semestre 2022", même si ce n'est pas son scénario central.

Jeudi, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, (ex-présidente de la Fed) a déclaré qu'elle comprenait la "logique" derrière les plans de la banque centrale visant à réduire les achats d'actifs. Elle a aussi indiqué jeudi qu'elle n'emploierait plus le terme "transitoire" pour décrire l'inflation, ajoutant qu'il incombait désormais à la Fed d'éviter toute spirale haussière sur les salaires et les prix.