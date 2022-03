Etats-Unis : Jerome Powell (Fed) ne voit pas de risque de récession

"L'économie peut supporter un resserrement de la politique monétaire", a estimé le patron de la Fed, peu après l'annonce par la Fed d'une hausse de taux d'un quart de point, première d'un cycle haussier visant à juguler l'inflation..

(Boursier.com) — Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ne prévoit pas de récession aux Etats-Unis malgré le cycle de hausse des taux directeurs entamé mercredi par la banque centrale pour juguler la flambée de l'inflation.

L'économie "n'a plus besoin d'une politique très accommodante", et elle "peut supporter un resserrement de la politique monétaire", a-t-il estimé, lors de la conférence de presse suivant l'annonce par la Fed d'une hausse d'un quart de point de son principal taux directeur, première étape d'un cycle haussier visant à juguler l'inflation pour la ramener vers l'objectif de 2% de la Fed. "De mon point de vue, la probabilité d'une récession dans la prochaine année n'est pas particulièrement élevée", a-t-il ajouté.

Soulignant à plusieurs reprises la "solidité" de l'économie américaine, Jerome Powell a estimé que les ménages et les entreprises américains étaient en bonne santé financière et devraient être en mesure d'absorber les hausses de taux prévues par la banque centrale. "Tous les signes montrent que nous avons une économie robuste. Les bilans des ménages et des entreprises sont solides", a-t-il estimé.

La Fed prête à accélérer la hausse des taux si l'inflation dérape encore

Interrogé sur le rythme des hausses de taux à venir, il a estimé que le processus se "ferait régulièrement, tout au long de l'année", mais a ajouté que la Fed devait se montrer "agile", et que "si l'inflation montre qu'il est nécessaire de relever plus rapidement les taux, nous le ferons".

Il a reconnu que l'inflation "mettra plus longtemps que prévu pour revenir à l'objectif" de 2% que s'est fixé la Fed, mais a réaffirmé que "nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter un ancrage d'une inflation élevée". Selon lui, l'inflation devrait commencer à baisser au second semestre 2022 et continuer sur cette voie en 2023.

Dans son communiqué, la Fed a estimé que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aurait des implications "très incertaines" pour l'économie américaine. "Mais à court terme, l'invasion et les événements qui en découlent sont susceptibles de créer de nouvelles pressions haussières sur l'inflation et de peser sur l'activité économique".

Inflation revue en hausse et croissance en baisse pour 2022

Selon les nouvelles projections macro-économiques de la Fed publiées mercredi soir, la Fed envisage 6 autres tours de vis d'un quart de point d'ici à la fin 2022 pour porter son taux directeur entre 1,75% et 2%. Trois autres hausses devraient encore intervenir en 2023 pour atteindre 2,8%, selon ces projections.

L'inflation mesurée par l'indice Core PCE a été revue en forte hausse à 4,1% en 2022 au lieu de 2,7% attendu lors des projections de décembre, et devrait ensuite revenir à 2,6% en 2023 (contre 2,3% en décembre) puis à 2,3% en 2024 (2,1% en décembre).

Parallèlement, la Réserve fédérale a nettement révisé en baisse sa prévision de croissance économique aux Etats-Unis pour 2022, désormais attendue à 2,8% au lieu de 4% prévu en décembre. Les prévisions de hausse du PIB restent ensuite inchangées pour 2023, à 2,2%, et 2024, à 2%. Le taux de chômage est toujours attendu à 3,5% cette année et en 2023, puis à 3,6% en 2024.