Etats-Unis : Jerome Powell attendu de pied... pas si ferme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur le front économique outre-Atlantique ce lundi, John Williams et Neel Kashkari de la Fed interviendront dans la journée. Il n'y aura en revanche pas de statistique économique américaine majeure.

Demain mardi, les opérateurs suivront l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021 (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur et +5% en glissement annuel ; +0,5% également hors alimentation et énergie par rapport à mai - soit +4% en comparaison de l'an dernier). Raphael Bostic, Neel Kashkari et Eric Rosengren de la Fed disserteront par ailleurs sur divers sujets économiques et monétaires.

Mercredi, c'est surtout le témoignage 'semi-annuel' de politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, qui retiendra l'attention. Neel Kashkari, prolixe cette semaine, sera aussi de la partie mercredi. Le même jour, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la production (demande finale), de l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, du rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, ou encore du Livre Beige de la Fed.

Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront à suivre. Les indices manufacturiers régionaux des Fed de Philadelphie et New York pour le mois de juillet seront aussi publiés. Les prix à l'import et à l'export seront annoncés. Les marchés suivront par ailleurs les chiffres de la production industrielle américaine. Powell interviendra pour le deuxième jour consécutif jeudi. Charles Evans aura aussi son mot à dire.

Vendredi, les ventes américaines de détail seront révélées. Les stocks des entreprises et l'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan seront annoncés le même jour.