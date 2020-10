Etats-Unis : Jerome Powell appelle le Congrès US à "faire trop" plutôt que "trop peu"

Le patron de la Fed a estimé mardi que la reprise de l'économie américaine est "loin d'être achevée", et la dynamique risque de s'inverser "si le coronavirus n'est pas maîtrisé et si la croissance n'est pas soutenue" par un nouveau plan budgétaire.

(Boursier.com) — Le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a insisté mardi sur la nécessité pour la classe politique américaine de s'accorder sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie, face à une reprise qui est loin d'avoir effacé les dégâts infligés par la pandémie de coronavirus...

Dans un discours devant l'assemblée de la NABE (National Association for Business Economics), réunie virtuellement, le patron de la Fed a estimé que la reprise de l'économie américaine est "loin d'être achevée". Et cette dynamique risque de s'inverser "si le coronavirus n'est pas maîtrisé et si la croissance n'est pas soutenue", a-t-il mis en garde.

"Les risques d'en faire trop semblent, à ce stade, moins importants"

Si Jerome Powell a laissé entendre que la banque centrale restait prête à accroître son soutien monétaire, dans l'immédiat, il a surtout mis la pression sur le Congrès américain, estimant que les risques d'apporter trop de soutien budgétaire (crainte exprimée par les Républicains) sont moins importants que ceux d'en faire trop peu...

"Trop peu de soutien mènerait à une reprise faible, créant des difficultés inutiles pour les ménages et les entreprises. Avec le temps, les insolvabilités des ménages et les faillites des entreprises iraient croissantes, affectant la capacité productive de l'économie, et pesant sur la hausse des revenus. En revanche, les risques d'en faire trop semblent, à ce stade, moins importants. Même si les mesures politiques se révèlent finalement plus importantes que nécessaire, elles ne seront pas prises en vain. La reprise sera plus forte et plus rapide".

Un accord bipartisan possible en milieu de semaine, selon la presse US

A Washington, les négociations devaient reprendre ce mardi entre la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui se sont entretenus presque tous les jours depuis 8 jours, sans parvenir encore à un accord.

Durant le week-end, depuis l'hôpital militaire de Bethesda où il était soigné du Covid-19, Donald Trump avait estimé important qu'un accord bipartisan soit conclu. Selon le 'Washington Post', des responsables de la Maison blanche ont exprimé en privé leur confiance dans la conclusion d'un accord en milieu de semaine. Cependant, il reste à ce stade des désaccords significatifs sur certaines questions importantes, comme les prestations de chômage, ainsi que les financements d'Etat et locaux, les tests et le traçage du Covid-19.

Les élus démocrates ont proposé fin septembre un plan de soutien de 2.200 milliards de dollars, du même montant que celui adopté en mars dernier, mais qui est désormais arrivé à son terme, poussant de nombreuses entreprises, notamment les compagnies aériennes, à envisager de dizaines de milliers de suppressions d'emplois. Les Républicains et la Maison Blanche envisagent de leur côté un "package" moins généreux et plus ciblée, d'un montant de 1.600 Mds$.