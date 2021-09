Etats-Unis : Janet Yellen prévoit une "calamité" en cas de défaut sur la dette

La secrétaire américaine au Trésor a estimé mardi devant le Sénat que l'Etat fédéral arrivera au bout de ses ressources financières le 18 octobre prochain, si le Congrès ne relève pas le plafond de la dette US....

(Boursier.com) — Les investisseurs avaient yeux tournés vers le Sénat américain, mardi, où la secrétaire au Trésor Janet Yellen était auditionnée. Elle a profité de l'occasion pour mettre une nouvelle fois en garde les élus américains contre le risque de défaut des Etats-Unis sur sa dette, un événement inimaginable mais qui serait une "calamité" pour l'économie et les marchés, a prévenu la ministre des Finances.

Elle a estimé que l'Etat fédéral arrivera au bout de ses ressources financières le 18 octobre prochain, et a appelé le Congrès à voter rapidement un relèvement ou une suspension du plafond de la dette fédérale afin de permettre la poursuite du financement des services de l'Etat. Dans le cas contraire, "je pense qu'il y aurait une crise financière et une calamité", a-t-elle prévenu.

Mme Yellen a déclaré aux législateurs qu'un non relèvement du plafond de la dette risquerait de "saper la confiance" des investisseurs dans le rôle de devise de référence du dollar américain. Elle a souligné que les taux d'intérêts augmenteraient renchérissant le crédit immobilier pour les Américains ordinaires, ainsi que les autres crédits (automobile, cartes de crédit...)

La secrétaire au Trésor avait déjà écrit aux législateurs le 8 septembre pour les presser d'agir, et le 17 septembre, la Maison Blanche avait elle aussi prévenu d'un risque de nouvelle récession et de turbulences boursières en cas de défaillance des Etats-Unis sur sa dette.

Un "shutdown" possible à partir de vendredi

Pour l'instant, Démocrates et Républicains sont à couteaux tirés au sujet du budget fédéral et du vaste plan d'investissement soutenu par le président Joe Biden. Les deux partis ne parviennent pas à s'accorder, et les Démocrates sont en outre déchirés par des querelles internes, faisant craindre aux marchés un accident de parcours... Si aucun texte n'est voté avant ce jeudi 30 septembre à minuit, dernier jour de l'exercice fiscal des Etats-Unis, cela entraînera une fermeture des services non essentiels de l'Etat ("shutdown").

En 2011, lors d'un précédent bras de fer sur la dette, qui avait amené les agences de notation financière à priver les Etats-Unis de sa note "Triple A", l'indice S&P 500 avait plongé de 17%... En 2013 et en 2019, lors de "shutdowns" (fermeture des services fédéraux non essentiels) liés à de nouveaux affrontements politiques sur la dette, la Bourse avait aussi flanché, mais dans une moindre mesure.

Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell avait lui aussi appelé le Congrès à relever le plafond de la dette US. Lors de sa conférence de presse le 22 septembre, M. Powell avait prévenu que la banque centrale serait incapable de maîtriser le chaos qui serait engendré par un défaut des Etats-Unis sur leur dette... "Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les Etats-Unis ne devraient faire défaut sur aucune de leurs obligations... et que personne ne devrait penser que la Fed ou qui que ce soit d'autre serait capable de protéger les marchés ou l'économie si un tel défaut se produisait", a prévenu M. Powell.