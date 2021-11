Etats-Unis : Janet Yellen juge toujours transitoire l'inflation actuelle

L'économie américaine n'est pas en surchauffe et si l'inflation est plus élevée que ces dernières années, cela tient surtout aux perturbations causées par la pandémie de Covid-19, a répété la secrétaire au Trésor.

(Boursier.com) — La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s'est montrée rassurante, lundi, concernant le risque inflationniste, qu'elle juge toujours transitoire et lié aux turbulences de la sortie de la crise pandémique.

Lors d'une conférence de presse à Dublin à l'occasion de l'ouverture de la COP 26, la ministre américaine (et ancienne patronne de la Fed) a estimé que l'économie américaine n'est pas en surchauffe et que si l'inflation est plus élevée que ces dernières années, cela tient surtout aux perturbations causées par la pandémie de Covid-19.

"Je ne dirais pas que l'économie américaine est actuellement en surchauffe. Il y a 5 millions d'emplois vacants par rapport au niveau pré-pandémique, la population active a diminué et les raisons sont liées à l'épidémie de Covid-19", a souligné Mme Yellen.

Elle a dit s'attendre à ce que les contraintes qui pèsent sur l'emploi et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement s'atténuent à mesure que la pandémie sera maîtrisée, notant que la hausse de la demande de biens durables aux Etats-Unis est survenue à un moment où il était difficile de se procurer ce type de biens.

La Fed sur le point de préciser son calendrier de "tapering"

Mme Yellen s'exprimait alors que la Réserve fédérale (qu'elle a présidée de 2014 à 2018) se réunira mardi et mercredi, et devrait préciser à cette occasion le calendrier de la réduction de son programme d'achat d'actifs ("tapering"), dont le coup d'envoi est attendu à partir de novembre ou de décembre.

Ce programme lancé en 2020 pour soutenir l'économie face à la crise pandémique, consiste à acheter chaque mois 120 milliards de dollars d'obligations d'Etat (80 Mds$) et d'actifs adossées à des créances hypothécaires (40 Mds$).

Face à une reprise économique solide et à l'amélioration de la situation sanitaire, accompagnées d'une inflation plus forte que prévu, la Fed a laissé clairement entendre ces dernières semaines qu'elle réduirait ses achats pour les ramener à zéro autour de la mi-2022.Les investisseurs sont impatients de savoir à quel rythme la Fed effectuera son "tapering".

Il s'agira de la première étape vers une remontée des taux directeurs, qui n'est pour l'instant pas attendue avant la fin 2022, voire en 2023. L'évolution de l'inflation, qui s'avère plus élevée et plus durable qu'anticipé, pourrait cependant faire évoluer ces anticipations...