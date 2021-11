Etats-Unis : ISM record des services, indice des prix au plus haut de 16 ans

L'ISM américain des services pour le mois d'octobre 2021 est ressorti à très haut niveau, à 66,7, contre 61,9 de consensus...

(Boursier.com) — L 'ISM américain des services pour le mois d'octobre 2021 est ressorti à très haut niveau, à 66,7, contre 61,9 de consensus. Il établit un nouveau sommet historique, alors qu'il était déjà logé à un niveau robuste de 61,9 en septembre. Le précédent sommet historique se situait à 64,1 et datait de juillet. Les indicateurs d'activité et de commandes d'octobre ont fortement progressé. L'indice des prix a atteint 82,9% en octobre, sa deuxième valeur la plus élevée jamais enregistrée, derrière celle de septembre 2005 (83,5%). Les 18 industries ont déclaré payer plus, avec 40 produits répertoriés comme étant en hausse et seul le bois d'oeuvre répertorié comme étant en recul.