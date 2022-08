Etats-Unis : ISM manufacturier supérieur aux attentes... et chute de l'indice des prix

L'ISM manufacturier américain du mois de juillet 2022 s'est établi à 52,8, contre 52 de consensus et 53 un mois avant, signalant une relative...

(Boursier.com) — L 'ISM manufacturier américain du mois de juillet 2022 s'est établi à 52,8, contre 52 de consensus et 53 un mois avant, signalant une relative stabilité de l'expansion. Fait notable, l'indice ISM des prix manufacturiers est quant à lui retombé à 60, contre 74,9 de consensus et 78,5 un mois plus tôt. C'est la plus forte baisse de cet indice des prix payés (18,5 points !) depuis 2010. Notons enfin que l'indicateur des commandes nouvelles ressort à 48, contre 49,2 un mois avant.

Les dépenses américaines de construction du mois de juin, qui viennent également d'être révélées, se sont affichées en recul de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus et +0,1% un mois auparavant (lecture révisée).