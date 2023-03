Etats-Unis : ISM manufacturier proche des attentes, mais un très mauvais signe sur l'inflation

L'ISM manufacturier américain du mois de février s'est affiché à 47,7...

(Boursier.com) — L 'ISM manufacturier américain du mois de février s'est affiché à 47,7, contre 47,8 de consensus de marché et 47,4 un mois auparavant. L'indicateur des prix rattaché à cet ISM manufacturier s'établit quant à lui à 51,3, au plus haut de cinq mois, contre un consensus de... 45 et une lecture antérieure de 44,5.

Les dépenses américaines de construction du mois de janvier, qui viennent aussi d'être dévoilées, ont décliné de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus et -0,7% pour la lecture révisée de décembre.