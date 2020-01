Etats-Unis : ISM manufacturier au plus bas depuis 2009 !

L'indice ISM manufacturier américain du mois de décembre 2019 est ressorti très décevant...

(Boursier.com) — L'indice ISM manufacturier américain du mois de décembre 2019 est ressorti très décevant, au niveau particulièrement déprimé de 47,2, contre un consensus de 49,1 et un niveau de 48,1 un mois auparavant. L'indicateur ressort même au plus bas niveau en plus de dix ans, puisqu'il faut remonter au mois de juin 2009 pour retrouver un ISM manufacturier aussi faible. Largement inférieur à la barre des 50, l'indice traduit évidemment une nette contraction de l'activité manufacturière nationale américaine au mois de décembre 2019.

Les dépenses américaines de construction du mois de novembre 2019, qui viennent également d'être révélées ce vendredi, sont ressorties en croissance de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +0,3% et une évolution négative de -0,8% un mois auparavant.