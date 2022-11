Etats-Unis : ISM des services moins bon que prévu

L'indice ISM des services américains pour le mois d'octobre 2022 s'est établi à 54,4...

(Boursier.com) — L 'indice ISM des services américains pour le mois d'octobre 2022 s'est établi à 54,4, contre un consensus FactSet de 55,4 et un niveau de 56,7 un mois plus tôt. Cet indice rate donc le consensus, mais il ressort toujours nettement supérieur à la barre des 50, ce qui indique une expansion. Notons que le PMI américain des services publié plus tôt ce jour traduit pour sa part une contraction. Ces deux indicateurs entrent souvent en contradiction.

Les commandes industrielles américaines de septembre, qui viennent aussi d'être publiées, font ressortir une croissance de 0,3% par rapport au mois antérieur, en ligne avec les attentes, après un gain révisé à 0,2% pour le mois d'août.