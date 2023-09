Etats-Unis : ISM des services bien meilleur que prévu

La publication de l'indice ISM des services américains du mois d'août a fait retomber le Nasdaq depuis quelques instants...

(Boursier.com) — La publication de l'indice ISM des services américains du mois d'août a fait retomber le Nasdaq depuis quelques instants. L'indice ressort en effet... trop solide, ce qui limite la capacité de la Fed à adoucir sa politique. L'ISM des services d'août atteint 54,5, contre 52,4 de consensus FactSet et 52,7 un mois avant. L'indicateur des commandes nouvelles est encore plus robuste à 57,5 contre 55 en juillet. Notons enfin que l'indice des prix payés et l'indice de l'emploi s'affichent à haut niveau.