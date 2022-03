Etats-Unis : inscriptions au chômage au plus bas depuis 1969 !

(Boursier.com) — Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 19 mars sont ressorties à très bas niveau, au nombre de 187.000, contre un consensus de 210.000 et une lecture révisée à 215.000 pour la précédente semaine. Il s'agit du plus bas niveau des inscriptions hebdomadaires américaines au chômage depuis début septembre... 1969, si l'on en croit les données du Département US au Travail.