Etats-Unis : inflation supérieure aux attentes

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine du mois de janvier 2024 sont ressortis quelque peu décevants. L'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2024 a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,1% sur un an, contre respectivement +0,2% et +3% de consensus de marché. Hors alimentation et énergie, le CPI a progressé de 0,4% par rapport au mois précédent et de 3,9% sur un an, contre 0,3% et 3,7% de consensus.